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Регионы России

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Илон Маск поддержал замедление развития ИИ для безопасности общества

Илон Маск поддержал замедление развития ИИ для безопасности общества

Американский предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск 12 сентября поддержал предложение генерального директора компании Anthropic Дарио Амодеи замедлить темпы развития передовых моделей искусственного интеллекта (ИИ).

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