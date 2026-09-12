Илон Маск поддержал замедление развития ИИ для безопасности общества

Американский предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск 12 сентября поддержал предложение генерального директора компании Anthropic Дарио Амодеи замедлить темпы развития передовых моделей искусственного интеллекта (ИИ).
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