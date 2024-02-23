Посольство КНР назвало рестрикции против фирм якобы за связи с РФ «запугиванием»

Посольство Китая в Соединенных Штатах Америки заявило, что Вашингтон злоупотребляет методами «экономического принуждения, односторонности и запугивания» на фоне учреждения рестрикций в отношении компаний КНР якобы за связи с Москвой.
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