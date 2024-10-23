Леонардо Ди Каприо заподозрили в измене его подруге Виктории Черетти

Актер провел ночь в объятьях другой женщины. Леонардо Ди Каприо спровоцировал слух об измене LEGION-MEDIAЛеонардо Ди Каприо через две с небольшим недели будет праздновать свой уже 50-й по счету день рождения.
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