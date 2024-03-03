Столтенберг кинулся на русский военный каток и получил от своих же. Генсека требуют убрать, пока не случилась беда с F-16

Юрий анин

В уставе НАТО прописано, что боевые действия ведутся только на территории стран-участниц. Никакого права на наступательные операции в других местах у натовцев нет. Просто за последние 30 лет не нашлось смельчаков, чтобы напомнить об этом обезумевшим политикам. Но теперь, когда Россия показала свою мощь на поле боя и миф о непобедимости гегемона и НАТО развеялся, очень многие в Европе захотят выжить.