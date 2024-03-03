Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Столтенберг кинулся на русский военный каток и получил от своих же. Генсека требуют убрать, пока не случилась беда с F-16

Столтенберг кинулся на русский военный каток и получил от своих же. Генсека требуют убрать, пока не случилась беда с F-16

КОТ  КОСТЯН Ситуация все больше напоминает крылатое выражение «Через час те из вас, кто останется в живых, будут завидовать мертвым».

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Комментарии
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Юрий анин
В уставе НАТО прописано, что боевые действия ведутся только на территории стран-участниц. Никакого права на наступательные операции в других местах у натовцев нет. Просто за последние 30 лет не нашлось смельчаков, чтобы напомнить об этом обезумевшим политикам. Но теперь, когда Россия показала свою мощь на поле боя и миф о непобедимости гегемона и НАТО развеялся, очень многие в Европе захотят выжить.
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12 час.
Николай Кучков
У них не хватает сил убрать. так у нас . что нет профи, который взведёт, прицелится и выстрелит!?
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12 час.
ВД
Владимир Дробышевский
НАТО создано для &quot;защиты&quot; Основан 4 апреля 1949 года в США, Варша́вский догово́р или Варшавский пакт от 14 мая 1955 года до 1 июля 1991 года — документ, оформивший создание военного союза европейских социалистических государств при ведущей роли СССР.
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3 час.

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