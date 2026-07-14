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Русский Днепропетровск

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Ночной удар по Киеву: «Русский шпион посоветовал Зеленскому уехать из Украины»

Ночной удар по Киеву: «Русский шпион посоветовал Зеленскому уехать из Украины»

Радомир Маркуш 14 июля 2026 г., 13:30   Находясь вдали от родины, укро-президент потребовал от Евросоюза срочно принять 21-й пакет санкций против России ….

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