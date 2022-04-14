Правда.ру

952 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • vitaly yanushkevich
    Спекся старый, пора на кладбище, там покой.Байден впал в сту...
  • vitaly yanushkevich
    Хороший у римлян был закон-- око за око, зуб за зуб, так и с хохлами надо поступать, добротой их не воспитать, только...Военный ДНР расск...
  • Анатолий Сергеевич
    Ракетный крейсер "Москва" класса "Слава", был спущен на воду в 1979 году. - умерла так умерла, не надо тратиться на у...Крейсер "Москва" ...

Киев ставит "в ружьё" уголовников - из них сформированы три карательных отряда

Киев ставит "в ружьё" уголовников - из них сформированы три карательных отряда

По данным российского Минобороны в состав ВСУ вводятся три свежесформованных нацбатальона. Сама по себе новость не была бы из разряда экстраординарных, если бы не одно "но": личный состав этих "воинских формирований" укомплектован уголовниками.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх