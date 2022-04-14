Киев ставит "в ружьё" уголовников - из них сформированы три карательных отряда

По данным российского Минобороны в состав ВСУ вводятся три свежесформованных нацбатальона. Сама по себе новость не была бы из разряда экстраординарных, если бы не одно "но": личный состав этих "воинских формирований" укомплектован уголовниками.
По данным российского Минобороны в состав ВСУ вводятся три свежесформованных нацбатальона. Сама по себе новость не была бы из разряда экстраординарных, если бы не одно "но": личный состав этих "воинских формирований" укомплектован уголовниками.
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