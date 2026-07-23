Интернет ахнул: свадьба сиамских близнецов обернулась крахом. Тайна брачной ночи

Майя Majesty Даже с юр. точки зрения не ясен вопрос, как можно быть супругом и совершать половой акт с одним телом, которое имеет две отдельные физиологические личности. Извращенцы

Сергей Никитин я нихрена не верю в то, что человек со здоровой психикой может реально такое полюбить и жениться на таком. там или ебанутый на всю голову, либо какие-то цели преследует.