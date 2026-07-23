Когда весной 2024 года в сети появились первые фотографии Эбби Хенсел в подвенечном платье, интернет буквально замер.
Интернет ахнул: свадьба сиамских близнецов обернулась крахом. Тайна брачной ночи
Комментарии
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Майя Majesty
Даже с юр. точки зрения не ясен вопрос, как можно быть супругом и совершать половой акт с одним телом, которое имеет две отдельные физиологические личности. Извращенцы
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1 м.
Сергей Никитин
я нихрена не верю в то, что человек со здоровой психикой может реально такое полюбить и жениться на таком. там или ебанутый на всю голову, либо какие-то цели преследует.
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1 м.
Сергей Никитин
я, конеш, все понимаю. оне тож люди. но, сука, это пиздец какой-то. по мужику так вообще психиатрическая лечебница плачет. там в башке патология похлеще чем физическая у близняшек
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1 м.
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