Получится у каждого. Элементарный способ выращивания замиокулькаса из листа со 100% результатом

Замиокулькас — эффектное комнатное растение, которое очень легко размножить. Если вы мечтаете о том, чтобы в вашем доме росло несколько представителей замиокулькасов, попробуйте простой метод размножения листочками.
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