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Своими руками

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  • Елена Стельмах (та же)
    Спатифиллум любит влажный воздух. Сомневаюсь, в предложенном совете. Опрыскивание вместо полива ему больше понравится...Всего 1 чашка рис...
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Получится у каждого. Элементарный способ выращивания замиокулькаса из листа со 100% результатом

Получится у каждого. Элементарный способ выращивания замиокулькаса из листа со 100% результатом

Замиокулькас — эффектное комнатное растение, которое очень легко размножить. Если вы мечтаете о том, чтобы в вашем доме росло несколько представителей замиокулькасов, попробуйте простой метод размножения листочками.

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