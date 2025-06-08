Медвежий угол
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Медвежий угол

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«Запад не оставит России такого свидетеля, как Зеленский»

«Запад не оставит России такого свидетеля, как Зеленский»

Нелегитимный украинский президент Владимир Зеленский и его команда живы постольку, поскольку Вашингтон не дал команды на их устранение.

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Комментарии
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Вячеслав Карюкалов
Понятно.
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4 час.
Анфиса Иванова
Да кому он нужен - это &quot; свидетель&quot; ?!  Что это ЧМО  полухохла может знать такое архи секретное, чего не знают  секретные службы любой страны, участвующей в этом &quot; театре бандеровских марионеток&quot;...
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3 час.
Вадим Лебедев
Все заканчивают плохо... все - кто на крючке у запада и криминала.
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