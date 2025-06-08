Нелегитимный украинский президент Владимир Зеленский и его команда живы постольку, поскольку Вашингтон не дал команды на их устранение.
«Запад не оставит России такого свидетеля, как Зеленский»
Комментарии
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Вячеслав Карюкалов
Понятно.
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4 час.
Анфиса Иванова
Да кому он нужен - это " свидетель" ?! Что это ЧМО полухохла может знать такое архи секретное, чего не знают секретные службы любой страны, участвующей в этом " театре бандеровских марионеток"...
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3 час.
Вадим Лебедев
Все заканчивают плохо... все - кто на крючке у запада и криминала.
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45 мин.
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