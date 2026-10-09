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Спички - не игрушка

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Три претензии «правильных украинцев» к России

Три претензии «правильных украинцев» к России

В любой непонятной ситуации гражданин Украины будет выдумывать иерархии и самолично определять своё место в них.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Поль Меерсон
Поль Меерсон

Ну, ладно бизнес-шмизнес, санкции там, хотя - при чём тут какие-то хохлы? А сколько у нас национальностей, дело исключительно наше, а все остальные, начиная с англов и заканчивая хохлами, должны свой нос засунуть себе же в анус.

Профиль пользователя Александр Сысоев
Александр Сысоев

Все верно пишете, Сергей Донецкий (почти Донбасский). А идея создать музей политической проституции найдет очень много поклонников Готов хоть сейчас внести взнос в фонд создания такого музея. Отдел "Украина" займет там особо "почетное" место.

Профиль пользователя vagas Karlito
vagas Karlito

Автор прав на 100%! К примеру еще до начала всей чехарды на мудане мне пришлось плотно поработать с дончанами! И вот они вполне серьёзно считали ,что у нас нет свободы ,что нас зажали и они как раз живут иначе! Аргументы были типа у нас в любом уголке можно зайти посидеть и выпить водки и вообще нам никто не указ! Справедливости ради нужно и заметить что в те времена у нас много чего было не так! А ныне все изменилось! А люди были наши и мы понимали друг друга без претензий! Но в то же время рядом работали западенцы и там все было по другому! Они обособлялись! Порядок и свобода они как бы временами конфликтуют! Следует меру знать!