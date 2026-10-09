Три претензии «правильных украинцев» к России

В любой непонятной ситуации гражданин Украины будет выдумывать иерархии и самолично определять своё место в них.
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Ну, ладно бизнес-шмизнес, санкции там, хотя - при чём тут какие-то хохлы? А сколько у нас национальностей, дело исключительно наше, а все остальные, начиная с англов и заканчивая хохлами, должны свой нос засунуть себе же в анус.
Все верно пишете, Сергей Донецкий (почти Донбасский). А идея создать музей политической проституции найдет очень много поклонников Готов хоть сейчас внести взнос в фонд создания такого музея. Отдел "Украина" займет там особо "почетное" место.
основная масса украинцев наследники и фанаты гитлера,и с этими договариваться не возможно,украины не должно быть,только области в составе ДНР и России,все бендеровцы бегите пока есть возможность.
Автор прав на 100%! К примеру еще до начала всей чехарды на мудане мне пришлось плотно поработать с дончанами! И вот они вполне серьёзно считали ,что у нас нет свободы ,что нас зажали и они как раз живут иначе! Аргументы были типа у нас в любом уголке можно зайти посидеть и выпить водки и вообще нам никто не указ! Справедливости ради нужно и заметить что в те времена у нас много чего было не так! А ныне все изменилось! А люди были наши и мы понимали друг друга без претензий! Но в то же время рядом работали западенцы и там все было по другому! Они обособлялись! Порядок и свобода они как бы временами конфликтуют! Следует меру знать!
Европа уже не одну сотню лет дует колониально-нацистским ветром на украинский флюгер. А мы, почему то, запечатали магаданский "санаторий", для откликнувшихся на нацистский зов из Европы!