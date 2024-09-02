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В армии служат не мальчики, но мужчины

В армии служат не мальчики, но мужчины

Нападение укронацистов на Курскую область высветило некое непонимание у части общества. Непонимание того, что мужчины должны защищать Родину.

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Комментарии
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Афонин Андрей
Всё правильно! Но в нашем случае, необходима подготовка солдата срочной службы к боевым действиям!  А то ведь было и так:  17 ноября 1994 года - призыв, отправка в Москву. 20 декабря - присяга. 3 января 1995 года - Грозный.  &quot;Спецназ&quot; называется. Ну и кто и чему его учил? Строем ходить, ножку тянуть...   Так нельзя. Поэтому: я за то, что срочники, после подготовки к войне, обязаны участвовать в любых военных действиях, согласно полученной подготовке!  За Родину!
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