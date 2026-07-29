Ребёнок и ещё 15 человек пострадали в ДНР в результате атак ВСУ за сутки

За прошедшие сутки на территории ДНР зафиксировали 32 вооружённые атаки со стороны ВСУ. Об этом сообщили в управлении администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.
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