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Ребёнок и ещё 15 человек пострадали в ДНР в результате атак ВСУ за сутки

Ребёнок и ещё 15 человек пострадали в ДНР в результате атак ВСУ за сутки

За прошедшие сутки на территории ДНР зафиксировали 32 вооружённые атаки со стороны ВСУ. Об этом сообщили в управлении администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.

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