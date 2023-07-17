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Иван Букин: «Работал с Жулиным в «Ледниковом периоде», и мне очень понравилось. У него гениальное видение»

Весной этого года танцевальный дуэт покинул группу Ирины Жук и Александра Свинина.  – Вы выбрали направление своих непримиримых соперников – тренера Александра Жулина.

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