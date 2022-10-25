Военное обозрение

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Разработчик приступил к изготовлению второго опытного образца СУО 2С42 «Лотос» для госиспытаний

Разработчик приступил к изготовлению второго опытного образца СУО 2С42 «Лотос» для госиспытаний

Разработчик новейшего 120-мм самоходного артиллерийского орудия 2С42 "Лотос", разрабатываемого в интересах ВДВ, начал изготовление второго опытного образца СУО для участия в государственных испытаниях.

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