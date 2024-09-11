Харрис призналась, что передала Зеленскому разведданные до начала СВО

Кандидат на пост президента США от демократов Камала Харрис призналась, что встретилась с украинским лидером Владимиром Зеленским до начала российской спецоперации, поделившись с ним некими разведданными.
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