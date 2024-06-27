Плохая аура: лжецелительница из Краснодара не смогла оспорить судебный приговор

Плохая аура: лжецелительница из Краснодара не смогла оспорить судебный приговорВступил в законную силу приговор в отношении лжецелительницы из Краснодара, которая обещала магическими ритуалами исправить жизнь обратившейся к ней женщине.
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