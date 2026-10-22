Юрист Давид Адамс обсудил риски при использовании рассрочки, включая просрочки и платные услуги. Начиная с 1 апреля 2026 года, сервис станет бесплатным, но обязательна проверка условий покупки.
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