«Серьёзный удар по Williams»: Оруджев — об авариях Албона и Сарджента

WilliamsРоссийский гонщик, бронзовый призёр Мировой серии Renault Егор Оруджев прокомментировал ситуацию в команде Williams, которая на протяжении двух подряд этапов сталкивается с серьёзными авариями с участием своих пилотов.
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