#Cводка на утро 5 июля 2024 года ▪ ВС России вчера нанесли удары по вражеским складам в Одессе и Ильичевске.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
#Cводка на утро 5 июля 2024 года ▪ ВС России вчера нанесли удары по вражеским складам в Одессе и Ильичевске.
Свежие комментарии