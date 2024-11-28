Количество кибератак на уральские предприятия выросло в три раза

В 2024 году Уральский федеральный округ занял второе место в стране по количеству кибератак. По данным компании «Солар» (входит в ПАО «Ростелеком»), на уральские предприятия было совершено порядка 50 тысяч DDoS-атак, что в три раза больше, чем в 2023 году.
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