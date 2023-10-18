Бритни Спирс была беременна от Джастина Тимберлейка

Бритни Спирс была беременна от Джастина ТимберлейкаContent image for: 499678 | Бритни Спирс и Джастин ТимберлейкПевица Бритни Спирс призналась в новых мемуарах «Женщина во мне» в том, что сделала аборт от бывшего избранника Джастина Тимберлейка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии