Какой сегодня день: 7 июля

Сегодня, 7 июля, отмечаетсяИван Купала (Иванов день, Купальская ночь). Это один из главных праздников календаря славянских народов, совпадающий с Рождеством Иоанна Предтечи, который крестил Иисуса Христа в водах Иордана.
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