Politico: Антиукраинскую позицию Фицо определило давнее оскорбление

Антиукраинская позиция премьер-министра Словакии Роберта Фицо, как и его несогласие по вопросам, связанных с украинским конфликтом, может быть вызвано холодным приемом, которое было оказано словацкой делегации в ходе визита в Киев в 2009 году.
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