В Смоленске суд признал директора предприятия виновным в гибели сотрудника

Мужчина пытался смягчить наказание, ссылаясь на примирение с потерпевшей стороной Смоленский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу по уголовному делу о нарушении требований охраны труда, повлекшем смерть человека.
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