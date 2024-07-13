Концерт «Linkin Park в исполнении оркестра»

Может ли оркестр сыграть хиты нью-метала? В случае с Hard Rock Orchestra это отличная идея! В честь безвременно ушедшего фронтмена Честера Беннингтона музыканты исполнят лучшие хиты Linkin Park в специальных аранжировках, сохраняющих драйв оригинала.