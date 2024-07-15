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В Москве женщина начала рожать в застрявшем лифте роддома

В Москве женщина начала рожать в застрявшем лифте роддома

В московском роддоме на Ленской улице застрял лифт с роженицей внутри, о чем «360» рассказал источник в экстренных службах.

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Комментарии
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Департамент здравоохранения
Здравствуйте. Действительно, в роддоме ГКБ им. Ерамишанцева утром застрял лифт с пятью беременными женщинами без родовой деятельности, то есть без схваток. Они переводились из дородового отделения в родильный блок в плановом порядке. Женщины были в сопровождении акушерки. Лифт рассчитан на 13 человек, двери лифта были открыты через 43 минуты, помощь спасательной службы не понадобилась, ситуация была разрешена силами лифтовой службы больницы. В настоящий момент все пациентки чувствуют себя хорошо, находятся в родовом отделении под наблюдением медицинского персонала. Подрядчику, обслуживающему лифтовое оборудование, будет выставлена соответствующая претензия. Также оперативными службами проверяются все лифты в больнице. С уважением, Департамент здравоохранения города Москвы
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