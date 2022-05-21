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Автоэксперт Кадаков объяснил причины высоких цен на автомобили при росте курса рубля

Автоэксперт Кадаков объяснил причины высоких цен на автомобили при росте курса рубля

Названа причина высоких цен на автомобили при росте курса рубля.pixabay.com/al-grishin Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков рассказал, почему цены на автомобили в России продолжают оставаться высокими не фоне роста курса рубля.

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