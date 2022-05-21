Автоэксперт Кадаков объяснил причины высоких цен на автомобили при росте курса рубля

Названа причина высоких цен на автомобили при росте курса рубля.pixabay.com/al-grishin Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков рассказал, почему цены на автомобили в России продолжают оставаться высокими не фоне роста курса рубля.
Названа причина высоких цен на автомобили при росте курса рубля.pixabay.com/al-grishin Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков рассказал, почему цены на автомобили в России продолжают оставаться высокими не фоне роста курса рубля.
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