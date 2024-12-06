Россия и Белоруссия подписали договор о гарантиях безопасности: применение ядерного оружия возможно

МИНСК, 6 декабря, ФедералПресс. Президент России Владимир Путин в четверг, 5 декабря, подписал распоряжение «О подписании Договора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства».
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