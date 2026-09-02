У бандеровцев — злость и ужас: «Не врите про „35 минут жизни русского солдата“. Против нас воюет лучшая армия в мире» Радомир Маркуш Фото: Александр Полегенько/ТАСС Во время инспекции пункта управления группировки войск «Юг» начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов подтвердил ее территориальные достижения, сделав акцент на успешных наступательных действиях в районе Славянско-Краматорского укрепрайона.