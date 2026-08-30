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Царьград

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МЧС потушило пожар в Крыму: 40 гектаров огня локализованы

МЧС потушило пожар в Крыму: 40 гектаров огня локализованы

Крымское управление МЧС успешно ликвидировало ландшафтный пожар вблизи села Почтовое в Бахчисарайском районе.

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