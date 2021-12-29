Эксперимент с куклой Бобо: почему воспитывать детей так сложно?

Эксперимент с куклой Бобо — громкое исследование канадского психолога Альберта Бандуры, которое показало, что агрессия и жестокость у детей формируется в результате их наблюдения за поведением взрослых, а вовсе не от воспитания, «кнута и пряника».
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