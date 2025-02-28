Траты россиян на лечение питомцев увеличились почти до 50 млрд рублей

Расходы жителей России на ветеринарные услуги выросли на 16,4% в 2024 г., составив в денежном выражении 49,6 млрд рублей, пишут «Ведомости» со ссылкой на «Бизнес-секреты» и аналитический проект T-Data (оба принадлежат Т-банку).