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Траты россиян на лечение питомцев увеличились почти до 50 млрд рублей

Траты россиян на лечение питомцев увеличились почти до 50 млрд рублей

Расходы жителей России на ветеринарные услуги выросли на 16,4% в 2024 г., составив в денежном выражении 49,6 млрд рублей, пишут «Ведомости» со ссылкой на «Бизнес-секреты» и аналитический проект T-Data (оба принадлежат Т-банку).

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