Крабовое ущелье

﻿﻿Расположен к северо-востоку от села Лазаревское (Сочи) Добраться до него можно пешком, пройдя от конца улицы Калараш около получаса через лес Ущелье образовано узким ручьем, делящим скалу на две части Маршрут короткий, длиной около 1-1,5 км Натуральные "кирпичики" :) Путь не очень сложный, кое-где добавлены лестницы, но лучше уметь сохранять равновесие По пути вам в основном придется использовать естественные «шаги" Летом и осенью гулять комфортно, но в сырые дни или весной не рекомендую Кое-где поток смывал мягкие камни и образовывал лужи; вода холодная, даже в жару, но при желании можно плескаться В ручье водятся пресноводные крабы, но они под цвет камней и очень пугливы; мы не могли их увидеть Осенью на маршруте мало туристов, можно свободно устраивать фотосессии Кстати, вход в ущелье платный - 200 рублей, но касса не всегда есть :) Помимо крабов здесь можно встретить ящериц и змей (вроде бы не ядовитых); Похоже это их "дом" :) Весь маршрут можно пройти в режиме браузера за 1-2 часа Только обязательно наденьте прочную, удобную и нескользящую обувь [мин]ВластьБартерГорный ручейПриродаТуристические местаПутешествие по РоссииЛазаревскоеСочиКраснодарский край ОсеньФотографияДлинный пост 1 ЭмоцииБольше интересных статей здесь: Туризм.