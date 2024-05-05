МВД объявило в розыск бывших руководителей украинского государства

МВД РФ объявило в розыск бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина, бывшего спикера Верховной рады Владимира Гройсмана и экс-главу СНБО, нынешнего украинского посла в Молдавии Алексея Данилова, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на базу силового ведомства.