МВД объявило в розыск бывших руководителей украинского государства

МВД РФ объявило в розыск бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина, бывшего спикера Верховной рады Владимира Гройсмана и экс-главу СНБО, нынешнего украинского посла в Молдавии Алексея Данилова, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на базу силового ведомства.
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