Мигранты должны жить лучше. Чем русские? Глава института РАН дала скандальное интервью

Мигранты ликуют, ведь у них появился собственный защитник в Институте демографии РАН. Антирусскими заявлениями отличилась Марина Храмова, призывающая увеличивать преференции для гостей из стран ближнего зарубежья.
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