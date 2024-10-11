Самый страшный день Тихоокеанского флота СССР: как погибло 16 адмиралов

В феврале 1981 года в окрестностях города Пушкин Ленинградской области произошла страшная авиакатастрофа: разбился следовавший рейсом в Хабаровск и Владивосток самолет Ту-104, на борту которого находилось высшее командование Тихоокеанского флота во главе с адмиралом Эмилем Спиридоновым.