Oil prices top $100 per barrel as Iran war intensifies

Oil prices again surpassed $100 per barrel on Wednesday for the first time since July as Iran and the United States continue to trade attacks.
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