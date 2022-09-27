Морское управление Дании подтвердило данные об утечке газа на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» в районе острова Борнхольм

Морское управление Дании подтвердило данные об утечке газа на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» в районе острова Борнхольм

Подтверждается информация о том, что резкое падение давления произошло не только на газопроводе «Северный поток-2», но и на газопроводе «Северный поток-1».

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