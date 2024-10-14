В бюджете удвоят финансирование технологических проектов

Из федерального бюджета планируют направить в два раза больше средств на достижение технологического лидерства, сказал глава Минфина Антон Силуанов на заседании Комитета Госдумы по бюджету и налогам 14 октября.
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