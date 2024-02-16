Эволюция обмана: как менялось телефонное мошенничество в России

В прошлом году в России зафиксировали 355 тыс. случаев финансового мошенничества. Это почти в полтора раза (на 41%) больше, чем было в 2022-м, сообщила начальник юридического управления Федеральной службы по финансовому мониторингу Ольга Тисен.
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