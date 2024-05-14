Собянин объявил о запуске программы капитального ремонта школ Москвы

Ежегодно будут ремонтироваться до 100 зданий школВ Москве стартовала масштабная программа капремонта школ, в рамках которой в 2024 году будут обновлены первые 50 зданий, а в дальнейшем — до 100 школ в год.
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