Honor Magic 9, Magic 9 Pro Max и Magic 9 Super Edition показали до анонса, предзаказы уже открыты

Honor раскрыла варианты памяти и цвета перед презентацией 28 сентября Honor раскрыла конфигурации и цветовые варианты будущей серии Magic 9, в которую войдут Magic 9 Pro Max, Magic 9 и Magic 9 Super Edition.
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