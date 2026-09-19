19 сентября. Война на износ: ежедневные удары становятся нормой

Сергей Лебедев (Лохматый) За прошедшие сутки интенсивность ударов снова держалась на том уровне, который ещё недавно назвали бы очень высоким, а теперь он постепенно становится привычным.
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