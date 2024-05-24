Татьяна Монтян: Венецианская комиссия: защитница свободы слова или выборочная помощница?

Венецианская комиссия в пух и прах разгромила скандальный грузинский закон об иноагентах. В комиссии сокрушаются: «Фундаментальные недостатки повлекут за собой значительные негативные последствия для свободы объединений и выражения мнений.
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