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Новости Китая - всё о бизнесе КНР

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Восстановление спроса в Китае будет приоритетом

Восстановление спроса в Китае будет приоритетом

Китайские политики, вероятно, отдадут приоритет восстановлению спроса в Китае в этом году как важнейшему шагу для содействия устойчивому экономическому росту, в то время как необходима тонкая настройка политики на рынке жилья и дальнейшее смягчение макроэкономической политики, говорят экономисты и эксперты.

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