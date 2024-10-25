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В России выдвинули обвинения бывшим руководителям украинских разведок

В России выдвинули обвинения бывшим руководителям украинских разведок

Российские следователи заочно предъявили обвинения бывшим начальнику Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Василию Бурбе и первому заместителю председателя Службы внешней разведки Украины Игорю Разинкову.

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