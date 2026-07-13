«Спасать чужое население ценой своего?»: Кедми жёстко ответил Рогозину

а они что, ни на секунду не выходят из под живых щитов из мирных? уничтожать у них всю инфраструктуру и военную и мирную, ничего посидят мирные без света, поголодают, сухие пайки сбросим. Только наверняка будет (если уж быть диванным стратегом до конца), если уничтожить точечным ударом украинских кураторов во главе с вечно неискренне ухмыляющейся Урсулкой. Хитрая бабенка, прикрылись Вучичем. Но ничего, Вучича выкрадем, накормим, напоим чаем, укроем. А остальных грохнем, и назовем это сопутствующими жертвами, по их же терминологии. Так Кедми понравится?

алиса алиска

нам трудно делить людей земли (мирных и детей) на своих и чужих. Есть люди - твари божьи, люди как люди по всей земле, а есть сатанисты - нацисты, глобалистские элиты, что практически одно и то же. Украина - лишь одно из их средств. Значит, нейтрализовать их центры. Они же правополушарные, эти глобалисты во главе с тетками, они логики не понимают, сами говорят, что признают силу физическую. А сила, как Любовь и Бог - недоступна их понимаю, воспринимается ими как слабость. А нам мир без России и без Бога не нужен. И Богу не нужен мир без Бога. Или мы мир и людей от чумы освобождаем, или мир деградирует.