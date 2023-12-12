В России полностью распродан печатный тираж книги «Слово пацана»

Книжные магазины и маркетплейсы больше не могут продавать книгу «Слова пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х» — ее тираж полностью раскуплен читателями, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя издательства Individuum (владеет правами на издание произведения, входит в крупнейшую в России издательскую группу «Эксмо-АСТ»).