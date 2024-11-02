Евсеев: «Моя дочь к футболу спокойно относится»

Главный тренер «Ленинградца» Вадим Евсеев рассказал, как сложилась судьба его дочери, которой делали операцию на сердце в те дни, когда сборная России осенью 2003 года играла со сборной Уэльса в стыковых матчах чемпионата Европы-2004.