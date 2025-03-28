Размещение миротворцев НАТО на территории Украины чревато столкновением альянса с Россией -- МИД РФ

Москва, 27 марта /Синьхуа/ -- Россия категорически против отправки западных миротворцев на территорию Украины, это чревато прямым столкновением России и НАТО, заявила в четверг на брифинге официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
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