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Китай

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Размещение миротворцев НАТО на территории Украины чревато столкновением альянса с Россией -- МИД РФ

Москва, 27 марта /Синьхуа/ -- Россия категорически против отправки западных миротворцев на территорию Украины, это чревато прямым столкновением России и НАТО, заявила в четверг на брифинге официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

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